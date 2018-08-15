Лавров оценил усилия Эритреи по развитию связей с оккупированным Крымом и считает необходимым снять с нее санкции СБ ООН
|18:25 31.08.2018
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|Крым
Москва ценит старания Асмэры наращивать сотрудничество с Крымом, с тех пор как полуостров аннексирован Россией.
Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
Лавров отметил, что на встрече обсудил с Салехом сотрудничество двух стран в сфере внешней политики, а также вопросы двустороннего характера.
Россия считает необходимым приступить к снятию санкций, введенных против Эритреи Советом Безопасности ООН, поскольку наметились тенденции к улучшению ситуации в районе Африканского Рога.
Wikipedia: Эритре́я, Государство Эритре́я (тигринья ሃገረ ኤርትራ [hagärä ertra], араб. دولة إرتري) [dawlat iritriyyā] — государство в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского Рога. Столица и крупнейший город — Асмэра.
Эритрея является однопартийным государством, в котором национальные законодательные выборы неоднократно переносились. Согласно Human Rights Watch, агентству по правам человека, эритрейское правительство считается одним из худших в мире. Эритрейское правительство назвало эти обвинения политизированными. Из-за обязательной военной службы, на которую граждане призываются на неопределённый срок, некоторые эритрейцы покидают страну. Так как все местные средства массовой информации принадлежат государству, Эритрея также оценивается как государство с наименьшим уровнем свободы прессы в глобальном индексе свободы прессы.
23 декабря 2009 года Совет безопасности ООН ввёл эмбарго на поставки оружия в Эритрею, это решение было поддержано всеми постоянными членами Совета Безопасности, кроме Китая, который воздержался.
Кроме того, эритрейским лидерам запрещён въезд в страны-члены ООН, а их счета в иностранных банках заморожены. Причиной эмбарго была названа поддержка Эритреей исламских боевиков в Сомали и приграничный конфликт с Джибути.
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