СММ ОБСЕ в Украине известно об экологических проблемах в Армянске и теперь Миссия с помощью доступных ей средств пытается выяснить, что там происходит.

Об этом агентству QHA сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, отвечая на вопрос, мониторит ли СММ внезапное ухудшение экологической ситуации в Армянске, расположенном на севере оккупированного полуострова.

Хуг напомнил, что, поскольку СММ не имеет доступа в оккупированный Крым, Херсонский офис Миссии проводит регулярное патрулирование вдоль админграницы между Херсоном и Крымом. В частности, на пунктах пропуска наблюдатели общаются с людьми, пересекающими админграницу, о тех проблемах, которые их волнуют. В то же время он не предоставил информации жаловались ли уже СММ те, кто приезжал из Крыма, на ухудшение экологии в Армянске и прилегающих районах.

— Нам известно об этих неподтвержденных данных (выбросы в Армянске - ред.), но нам нужно разобраться, что там на самом деле происходит, проверить эту информацию и установить факты. СММ ОБСЕ в Украине с помощью своей Херсонской команды осуществляет регулярное патрулирование в районе трех пунктов пропуска с материковой части Украины на Крымский полуостров. Мы будем продолжать уделять внимание ситуации, которая сложилась на этих трех пунктах пропуска, а также коммуницировать и контактировать с людьми, которые пересекают их. Любые факты, которые будут установлены этой командой, будут обнародованы в наших ежедневных отчетах, доступных на нашем официальном сайте на трех языках.

В то же время Александр Хуг подчеркнул, что Миссия не будет отчитываться о ситуации на основании слухов или непроверенных данных.

— СММ не занимается домыслами и спекуляциями в отношении любой информации, факты о которой она не смогла установить, сказал он.

Напомним: Названа причина загрязнения воздушной среды населенных пунктов Северного Крыма.

Народный депутат Украины, военный эксперт Дмитрий Тымчук 30 августа предположил, что к токсичным выбросам могут быть причастны российские оккупационные войска, дислоцированные на севере полуострова.

Представительство президента Украины в Крыму сообщило, что выбросы в Армянске частично уже затронули Херсонщину.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил российские оккупационные власти в замалчивании экологической катастрофы, которая уже причиняет вред людям. В северной части оккупированного Крыма проживают преимущественно крымские татары и украинцы.