Грузопоток в украинских портах из-за действий РФ в Азовском море снизился на 10-20%
|17:07 31.08.2018
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|Крым
Из-за действий России, которая препятствует международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе, грузопоток в украинских портах снизился на 10-20%.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ATR.
«Мы видим прямые потери для двух наших морских портов. Падение грузопотока по Мариуполю — более 10%, по Бердянску — более 20%. Это серьезные цифры, и это прямые потери из-за действия Российской Федерации», — отметил он.
Владимир Омелян добавил, что этой теме будет посвящено заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Он также отметил, что по состоянию на 17 июля РФ задержала 148 судов в Керченском проливе и Азовском море.
Напомним: США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе.
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