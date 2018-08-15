Из-за действий России, которая препятствует международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе, грузопоток в украинских портах снизился на 10-20%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ATR.

«Мы видим прямые потери для двух наших морских портов. Падение грузопотока по Мариуполю — более 10%, по Бердянску — более 20%. Это серьезные цифры, и это прямые потери из-за действия Российской Федерации», — отметил он.

Владимир Омелян добавил, что этой теме будет посвящено заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Он также отметил, что по состоянию на 17 июля РФ задержала 148 судов в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним: США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе.