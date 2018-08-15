Заява Голови Меджлісу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру

16:17 31.08.2018 0 комментариев Крым

Російські окупаційні власті в Криму продовжують цілеспрямовані дії по розгрому Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру, який має більш ніж 100-річну історію.

Заява
Голови Меджлісу кримськотатарського народу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру в Сімферополі.

Незаконне звільнення на початку серпня 2018 року за абсолютно сфабрикованими і надуманими звинуваченнями художнього керівника-директора і, одночасно, головного режисера театру Біляла Билялова, який працював в Кримськотатарському академічному музично-драматичному театрі з 1989 року, поклало початок діям російської окупаційної влади по знищенню кримськотатарського театру.

Колектив кримськотатарського театру виступив на захист свого керівника від сфальсифікованих звинувачень і незаконного звільнення.

Однак професійні аргументи і попередження творчого колективу театру ніяк не вплинули на російських окупантів.

Наступною продумано-принизливою дією по відношенню до високопрофесійного творчого колективу кримськотатарського театру стало рішення російських окупантів про призначення на посаду директора театру Меджіде Мельгазіевої, яка раніше працювала заступником директора з господарських питань, а на посаду художнього керівника - актора Ельдара Джелілова. 29 серпня 2018 року зазначені «керівники» були представлені колективу театру.

Реакція колективу на настільки явне ігнорування його вимог виявилася цілком очевидною. В знак протесту проти звільнення Біляла Билялова і призначення керівниками кримськотатарського театру посередніх людей, 16 високопрофесійних артистів театру, в числі яких 5 заслужених артистів України, 3 заслужених артистів Автономної Республіки Криму, а також обдаровані молоді виконавці, покинули стіни театру, подавши заяви про звільнення.

Смілива громадянська позиція і відданість кримськотатарських артистів культурі свого народу, збереження ними вірності ідеалам своєї професії отримали широку підтримку і схвалення кримськотатарської громадськості, а також в міжнародному професійному театральному середовищі.

Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю підтримку боротьбі творчого колективу Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру на захист єдиного в світі кримськотатарського професійного театру.

Висловлюю надію, що в результаті об'єднаних дій спільно з державними органами України та міжнародними партнерами будуть створені умови для відновлення професійної діяльності кримськотатарських артистів, які змушені в знак протесту проти свавілля російських окупантів, тимчасово покинути стіни кримськотатарського театру.

Рефат Чубаров,

Голова
Меджлісу кримськотатарського народу.



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