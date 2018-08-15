Керченский мост спасает от полного провала туристический сезон 2018 г.

16:44 31.08.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Россией Крыму так называемые "власти" признали, что только незаконно построенный Керченский мост спасает полуостров от полного провала туристического сезона.

2017 год продемонстрировал падение спроса на отдых в Крыму и стал одним из самых трудных после аннексии полуострова Россией, сообщает facenews.ua.

"В этом году ситуация немного исправилась, однако, как говорят отраслевые эксперты и наблюдатели, рост туристического потока стал возможным во многом благодаря введенному в эксплуатацию автомобильному мосту через Керченский пролив", - сказано в материале.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, если бы не Керченский мост, туристический поток в Крым в этом году продемонстрировал бы стагнацию.

При этом, указано, что несмотря на многочисленные доказательства того, что на пляжах полуострова практически нет туристов, сами оккупационные власти похвастали 5 млн отдыхающих с начала 2018 года. Они также указали, что якобы по мосту на полуостров въехало около 1 млн транспортных средств.

"2017 год был самым тяжелым - разочаровались и старые, и новые туристы. Те, кто привык ездить в Крым задолго до 2014 года, были расстроены выросшими на 30-40% ценами. Вновь прибывшие оказались недовольны соотношением цены и качества", - объяснил гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

По словам эксперта, в аннексированном Крыму по уровню качества предлагаемого туристического продукта в среднем ценовом сегменте "пока наблюдается объективное отставание даже от Краснодарского края, не говоря уже о Турции и Болгарии".

Он отметил, что в 2018-м спрос на Крым по сравнению с прошлым годом вырос, поскольку многим стало интересно посмотреть на открывшийся Керченский мост.

Напомним: В Крым судя по "оккупационной статистике" направляются только "туристы". Ну, периодически еще и "диверсанты".



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