Марионеточный "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить введенные в отношении него персональные санкции.

Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба суда, передает facenews.ua.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции", - говорится в сообщении.

Отмечено, что, кроме СНБО, третьими сторонами по делу выступают также президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности и Национальный банк.

По данным суда, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении соответствующего дела.

Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".