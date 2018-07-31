Аксенов решил что не заслуживает санкций и подал в украинский суд иск об их отмене
|15:59 31.08.2018
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|Крым
Марионеточный "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить введенные в отношении него персональные санкции.
Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба суда, передает facenews.ua.
"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции", - говорится в сообщении.
Отмечено, что, кроме СНБО, третьими сторонами по делу выступают также президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности и Национальный банк.
По данным суда, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении соответствующего дела.
Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".
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