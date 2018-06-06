Сильное землетрясение, измеряющееся в 5.1 по шкале Рихтера, произошло в центральной Греции сегодня, 31 августа, в 10:12 по местному времени.

Об этом говорится на сайте greece.greekreporter.com, передают Укрїнські Новини.

Сообщений о травмах или повреждениях не было.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от озера Пластирас, к западу от города Кардица, на глубине 9 километров. Это вызвало оползни на сельских дорогах.

Толчки особенно ощущались в городах Кардица, Трикала и Лариса.

Он также ощущался в Ламии, Янине, Корфу и других местах центральной и западной Греции.

Профессор-сейсмолог Эфтимиос Леккас сказал, что "потрясло половину страны".

Как сообщалось ранее: В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки.