В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
|15:33 31.08.2018
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|Греция
Сильное землетрясение, измеряющееся в 5.1 по шкале Рихтера, произошло в центральной Греции сегодня, 31 августа, в 10:12 по местному времени.
Об этом говорится на сайте greece.greekreporter.com, передают Укрїнські Новини.
Сообщений о травмах или повреждениях не было.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от озера Пластирас, к западу от города Кардица, на глубине 9 километров. Это вызвало оползни на сельских дорогах.
Толчки особенно ощущались в городах Кардица, Трикала и Лариса.
Он также ощущался в Ламии, Янине, Корфу и других местах центральной и западной Греции.
Профессор-сейсмолог Эфтимиос Леккас сказал, что "потрясло половину страны".
Как сообщалось ранее: В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки.
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