В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
|15:10 31.08.2018
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|Румыния
Среди стран-участников учений Platinum Eagle-2018 заявлены США, Румыния, Молдова, Болгария, Грузия и Украина.
В Румынии начались многонациональные учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 31 августа, передает Корреспондент.net.
"Цель учений состоит в повышении эффективности совместных действий многонационального подразделения, взаимосвязи между военнослужащими-участниками, поддержке потенциала совместных тренингов, подготовке к миротворческих миссий, а также развития региональной среды, благоприятной для военного сотрудничества", – говорится в сообщении.
Напомним: Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье.
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