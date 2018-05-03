Сообщения о возможном выходе из "Северного потока-2" в концерне Uniper назвали недоразумением

14:15 31.08.2018 0 комментариев Россия

Компания Uniper целиком и полностью поддерживает проект "Северный поток-2" и будет придерживаться договорных обязательств.

Немецкий энергетический концерн Uniper не намерен выходить из проекта "Северный поток-2", заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк (Christopher Dellbrück) в ответ на запрос Deutsche Welle в четверг, 30 августа.

"Uniper останется одним из финансовых партнеров этого проекта, который мы до сих пор полностью поддерживали и будем поддерживать", - сказано в заявлении компании.

Дельбрюк указал, что газопровод рассчитан на долгосрочную перспективу в несколько десятилетий и поэтому "не так зависим от актуальных событий".

 Сообщения о возможном выходе из "Северного потока-2" в концерне назвали недоразумением.

Uniper является одной из пяти европейских компаний, принимающих вместе с "Газпромом" участие в финансировании нового газопровода. Его вклад должен составить до десяти процентов (950 млн евро) первоначальной стоимости проекта.

США намерены сорвать строительство "Северного потока-2"

Разработанный США законопроект о новых санкциях в отношении России затрагивает российские энергетические проекты за рубежом и препятствует партнерству России с иностранными компаниями в сфере освоения месторождений внутри РФ.

В Uniper сообщали, что изучают, "есть ли в этом законопроекте положения, которые в итоге могут быть направлены против "Северного потока-2".

США уже неоднократно заявляли, что сделают все возможное для того, чтобы сорвать строительство нового газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию.

Напомним: В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2".



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