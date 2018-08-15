Юристы в аннексированном Крыму обеспокоены участившимися в последнее время задержаниями крымских татар на российских пропускных пунктах при пересечении админграницы с Крымом.

Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, комментируя задержание крымского татарина Решата Мединова на российском КПП «Армянск», пишет Крым. Реалии, сообщает Информационное Сопротивление.

«В последние несколько дней мы наблюдаем нездоровый интерес к крымским татарам, мусульманам на «российской» границе при переходе из Крыма на материковую Украину и обратно. Эта тенденция очень настораживает. Раньше такие случаи возникали намного реже, и сотрудники российской погранслужбы действовали не такими жесткими методами», – сказал Курбединов.

Адвокат призвал внимательно относиться к собственной безопасности и держать непрерывный контакт с близкими при прохождении админграницы.

«Если вы пересекаете границу в любую сторону, предупреждайте об этом родственников и будьте всегда на связи. Если человека задерживают, по крайней мере после трех часов такого задержания стоит звонить во все колокола. Соответственно, есть горячая линия ФСБ и погранслужбы. Надо ехать на границу и спрашивать, где человек», – разъяснил Курбединов.

Напомним, что на админгранице с аннексированным Крымом сотрудники Погранслужбы ФСБ России задержали крымского татарина Решата Мединова, который направлялся на материковую часть Украины.

А 25 августа при выезде из Крыма российские силовики задержали жителя Киева, крымского татарина Сервера Девлетшаева, который вместе с женой и тремя детьми возвращался на материковую часть Украины.

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