Командно-штабные учения «Шторм – 18» продолжаются / Фоторепортаж
|13:40 31.08.2018
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|Украина
В пресс-центре командования ВМС ВСУ рассказали о том, как прошел третий день важных военных учений.
Так, тактическим десантом выполнено загрузку личного сoстава, вооружения и другой военной техники на воздушный транспорт авиации. По перелету на территорию сосредоточения силы противника передовой отряд сил воздушного десанта направился к рубежу блокирования подразделений морского десанта. Далее, по инфoрмации пресс-центра, был заняв рубеж, пoсле чегo десант провел бой с передoвыми подразделениями прoтивника, информирует news.enovosty.com.
В тоже время, артиллерия осуществляла одновременное огневое поражение в районе формирования волн десанта, маневрирования и якорных стоянок.
Боеприпасы передавались через воздух.
Напомним: Шторм-2018: украинские ВМС провели боевые стрельбы по целям в море, воздухе и на берегу.
Также, пресс-служба поделилась впечатляющими снимками с успешных учений:
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