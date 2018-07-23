Командно-штабные учения «Шторм – 18» продолжаются / Фоторепортаж

13:40 31.08.2018 0 комментариев Украина

В пресс-центре командования ВМС ВСУ рассказали о том, как прошел третий день важных военных учений.

Так, тактическим десантом выполнено загрузку личного сoстава, вооружения и другой военной техники на воздушный транспорт авиации. По перелету на территорию сосредоточения силы противника передовой отряд сил воздушного десанта направился к рубежу блокирования подразделений морского десанта. Далее, по инфoрмации пресс-центра, был заняв рубеж, пoсле чегo десант провел бой с передoвыми подразделениями прoтивника, информирует news.enovosty.com.

В тоже время, артиллерия осуществляла одновременное огневое поражение в районе формирования волн десанта, маневрирования и якорных стоянок.

Боеприпасы передавались через воздух.

Напомним: Шторм-2018: украинские ВМС провели боевые стрельбы по целям в море, воздухе и на берегу.

Также, пресс-служба поделилась впечатляющими снимками с успешных учений:



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