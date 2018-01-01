Завод «Черкасский автобус» выиграл тендер мэрии грузинского города Батуми на поставку 40 городских низкопольных автобусов стандарта Евро 5.

Об этом говорится в сообщение мэрии Батуми, информирует news.enovosty.com.

Из этого количества автобусов первые 15 Isuzu Ataman уже поставили и презентовали. Они выйдут на улицы города 1 сентября. Остальные автобусы ожидаются в Батуми до конца 2018 года.

Завод производит автобусы на базе агрегатов японской Isuzu. Транспортное средство рассчитано на 60 человек, оснащено кондиционером, системой GPS, а также приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

Закупка автобусов грузинской стороной финансируется Европейским банком развития и реконструкции с низкими процентными ставками, как отмечается в сообщении мэрии.

Информация о стоимости контракта не обнародуется.

Как следует из информации СМИ, летом в прошлом году власти Грузии и ЕБРР договорились о кредите в размере €5,5 млн для финансирования проекта по обновлению автобусного парка Батуми. В рамках данного проекта покупка в 2019 году электроавтобусов.

До 2011 года завод “Черкасский автобус” входил в корпорацию “Богдан”, выигравшую в конце 2008 г. тендер на поставку 83 городских автобусов в Батуми. В течение того года в Грузию поставили 190 автобусов.

Новым владельцем «Черкасского автобуса» в 2011 году стал закрытый паевой венчурный инвестфонд Зета под управлением киевской компании по управлению активами Easy Life. Была зарегистрирована торговая марка автобуса Ataman.

В настоящее время завод — крупнейший производитель автобусов в Украине.

Напомним: Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро.