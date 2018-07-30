Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму
|13:08 31.08.2018
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|Крым
Сегодня, 31 августа, Центробанк РФ отозвал лицензию у очередного российского банка, работавшего в оккупированном Крыму, – АО К2 Банк.
К2 Банк из российского Черкесска лишился лицензии «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом [...] наличия реальной угрозы интересам кредиторов», поясняется в приказе Центробанка.
Ранее появилась информация о том, что банк находится в процессе реорганизации путем присоединения к банку «Еврокапитал-Альянс».
К2 Банк с 2014 года работал в оккупированном Крыму и стал двадцать девятым «крымским» банком, потерявшим лицензию.
Ранее, 5 июля, Центробанк РФ отозвал лицензию АО «Банк «Таатта», 27 июня 2018, потерял лицензию АО «Коммерческий Банк «Рублев». За несколько дней до этого банк был ограблен: из ячеек отделения в Ялте исчезло порядка 1,5 миллионов долларов.
В апреле 2018 прекратил работу ПАО «Банк «ВВБ», «переехавший» в Севастополь из российского Ярославля в октябре 2015 года.
Таким образом, из 36-и банков, пытавшихся работать на оккупированном полуострове, «в живых» на сегодняшний день осталось семь.
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