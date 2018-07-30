Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму

13:08 31.08.2018 0 комментариев Крым

Сегодня, 31 августа, Центробанк РФ отозвал лицензию у очередного российского банка, работавшего в оккупированном Крыму, – АО К2 Банк.

К2 Банк из российского Черкесска лишился лицензии «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом [...] наличия реальной угрозы интересам кредиторов», поясняется в приказе Центробанка.

Ранее появилась информация о том, что банк находится в процессе реорганизации путем присоединения к банку «Еврокапитал-Альянс».

К2 Банк с 2014 года работал в оккупированном Крыму и стал двадцать девятым «крымским» банком, потерявшим лицензию.

Ранее, 5 июля, Центробанк РФ отозвал лицензию АО «Банк «Таатта», 27 июня 2018, потерял лицензию АО «Коммерческий Банк «Рублев». За несколько дней до этого банк был ограблен: из ячеек отделения в Ялте исчезло порядка 1,5 миллионов долларов.

В апреле 2018 прекратил работу ПАО «Банк «ВВБ», «переехавший» в Севастополь из российского Ярославля в октябре 2015 года.

Таким образом, из 36-и банков, пытавшихся работать на оккупированном полуострове, «в живых» на сегодняшний день осталось семь.

 


Ещё на эту тему:

21:04 14.08.2018
Работающий в аннексированном Крыму, находящийся под санкциями, Генбанк отказывается от обслуживания Visa и Mastercard
19:28 30.07.2018
Медведев предложил обсудить дешёвые кредиты для Севастополя и Крыма
18:31 05.07.2018
За полторы недели еще два российских банка, работавших в Крыму, лишились лицензий
19:41 03.07.2018
Очередной российский банк приостановил работу в оккупированных Крыму и Севастополе - акционеры сбежали с "наличкой"
16:23 27.06.2018
Ограбленный в оккупированной Ялте банк лишили лицензии
18:06 05.06.2018
В оккупированном Крыму наблюдается «существенный дефицит кредитных ресурсов»
10:14 21.05.2018
ВТБ и Сбербанк собираютсе предоставлять услуги в Крыму с помощью биометрии
10:47 08.05.2018
Фонд защиты вкладчиков передали в управление оккупационным властям Крыма
09:59 18.04.2018
Комитет Госдумы РФ: Крупные российские банки не зайдут в Крым
08:19 10.04.2018
В Севастополе закрылся очередной банк
09:17 13.02.2018
Оккупанты надеются, что в Крым все же придут новые банки
17:03 27.01.2018
Банкоматы российских банков пока не могут принимать «крымские» купюры
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:51 30.08.2018
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан для обсуждения инфраструктурных и энергопроектов
17:57 29.08.2018
В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
Все новости страны
Армения Армения
19:37 29.08.2018
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
14:12 29.08.2018
Армения ввела временный запрет на импорт мяса из России
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
Все новости страны
Болгария Болгария
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
Все новости страны
Грузия Грузия
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
08:52 30.08.2018
В учениях Agile Spirit 2018 в Грузии примут участие военнослужащие 10 стран
15:02 29.08.2018
Грузия лидирует в регионе с точки зрения внедрения международных авиастандартов
12:07 29.08.2018
В Греции паром с тысячей людей на борту после возникшего пожара благополучно вернулся в порт / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
11:52 31.08.2018
Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове
09:10 31.08.2018
Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
Все новости страны
Россия Россия
17:59 31.08.2018
Шойгу предвидит войну за Арктику
14:15 31.08.2018
Сообщения о возможном выходе из "Северного потока-2" в концерне Uniper назвали недоразумением
08:03 31.08.2018
Британский корабль сопроводил российское судно через Ла-Манш
20:45 30.08.2018
Артиллеристов ЮВО научат воевать «как в Сирии»
Все новости страны
Румыния Румыния
15:10 31.08.2018
В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
10:58 31.08.2018
Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
10:37 30.08.2018
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
20:27 29.08.2018
Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
Все новости страны
Турция Турция
14:11 30.08.2018
Анкара решительно осуждает решение властей Греции предоставить, приговоренному к 16 пожизненным срокам, отпуск из тюрьмы
20:20 28.08.2018
Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
Все новости страны
Украина Украина
18:25 31.08.2018
Лавров оценил усилия Эритреи по развитию связей с оккупированным Крымом и считает необходимым снять с нее санкции СБ ООН
17:33 31.08.2018
СММ ОБСЕ уточняет и проверяет информацию об экологических проблемах на севере оккупированного Крыма
17:07 31.08.2018
Грузопоток в украинских портах из-за действий РФ в Азовском море снизился на 10-20%
16:44 31.08.2018
Керченский мост спасает от полного провала туристический сезон 2018 г.
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс