Результаты лабораторных исследований отобранных проб почвы в районе выброса химических веществ на севере аннексированного Крыма не выявили каких-либо отклонений.

Проверку проводили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по оккупированным Крыму и Севастополю, сообщает Роспотребнадзор, передают Новости Крыма.

В ведомстве отметили, что пробы почв брались на территории села Перекоп Красноперекопского района, городов Армянск и Красноперекопск, а также на границе санитарно-защитных зон предприятий.

Также специалисты не выявили превышение допустимых норм концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

«28 и 29 августа 2018 года в дневное и ночное время специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» проведен повторный отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы», – говорится в сообщении.

Напомним: Воздух в Армянске признали безопасно грязным, а облако над Красноперекопском странным.