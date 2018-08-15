Оккупационные власти утверждают что выбросы не повредили почву и не испортили воздух на севере Крыма
|12:47 31.08.2018
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|Крым
Результаты лабораторных исследований отобранных проб почвы в районе выброса химических веществ на севере аннексированного Крыма не выявили каких-либо отклонений.
Проверку проводили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по оккупированным Крыму и Севастополю, сообщает Роспотребнадзор, передают Новости Крыма.
В ведомстве отметили, что пробы почв брались на территории села Перекоп Красноперекопского района, городов Армянск и Красноперекопск, а также на границе санитарно-защитных зон предприятий.
Также специалисты не выявили превышение допустимых норм концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
«28 и 29 августа 2018 года в дневное и ночное время специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» проведен повторный отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы», – говорится в сообщении.
Напомним: Воздух в Армянске признали безопасно грязным, а облако над Красноперекопском странным.
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