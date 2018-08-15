Крымская железная дорога с начала года умудрилась перевезти почти все население аннексированного полуострова
|12:19 31.08.2018
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|Крым
Крымская железная дорога (КЖД) с начала года перевезла более 2 млн пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Новости Крыма.
«С начала 2018 года услугами Крымской железной дороги воспользовались 2,06 млн пассажиров. Фактический пассажирооборот составил 90,9 миллиона пассажиро-километров, что на 2% выше уровня планового показателя и на 3,4 миллиона пассажиро-километров больше аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, рост пассажирооборота взаимосвязан с ростом средней дальности поездки, которая составила 44 км.
Это превышает запланированный показатель на 3 км.
С начала лета дополнительными поездами по маршрутам Симферополь – Евпатория – Симферополь и Джанкой – Евпатория – Джанкой было перевезено более 100 тысяч пассажиров.
В пресс-службе отметили, что в августе железнодорожным транспортом пользуются более 11 тысяч человек в сутки.
Напомним: Крымская железная дорога становиться филиалом аэропорта.
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