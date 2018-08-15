Крымская железная дорога с начала года умудрилась перевезти почти все население аннексированного полуострова

12:19 31.08.2018 0 комментариев Крым

Крымская железная дорога (КЖД) с начала года перевезла более 2 млн пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Новости Крыма.

«С начала 2018 года услугами Крымской железной дороги воспользовались 2,06 млн пассажиров. Фактический пассажирооборот составил 90,9 миллиона пассажиро-километров, что на 2% выше уровня планового показателя и на 3,4 миллиона пассажиро-километров больше аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рост пассажирооборота взаимосвязан с ростом средней дальности поездки, которая составила 44 км.

Это превышает запланированный показатель на 3 км.

С начала лета дополнительными поездами по маршрутам Симферополь – Евпатория – Симферополь и Джанкой – Евпатория – Джанкой было перевезено более 100 тысяч пассажиров.

В пресс-службе отметили, что в августе железнодорожным транспортом пользуются более 11 тысяч человек в сутки.

Напомним: Крымская железная дорога становиться филиалом аэропорта.

Ранее по теме: Оккупанты заявили что поезда из Крыма в Украину пойдут через четыре года



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