30 августа, в Европарламенте на заседании Комиссии иностранных дел состоялось обсуждение реализации Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом.

Было отмечено, что вмешательство политики в судебную систему, отмена местных выборов, изменение избирательной системы и медленное расследование хищения из банков негативно отразились на ходе молдавских реформ, сообщает allmoldova.



- Результаты реформ, осуществляемых в Молдове, должны быть оценены как неудовлетворительные. В прошлом году был принят закон о выборах, который подвергся критике Венецианской комиссии. Это большое препятствие на пути транспарентности и процедур по организации выборов. Реформа судебной системы, верховенство закона и борьба с коррупцией должны быть ускорены и продолжены. Недействительность выборов остается серьезной проблемой для многих западных институтов. ЕС продолжает выражать озабоченность по поводу сокращения возможностей выражения мнений для гражданского общества. Пакет налоговых реформ должен быть тщательно проанализирован, поскольку он может сократить способность Молдовы бороться с коррупцией и уклонением от налогов. Любое макрофинансирование в будущем должно производиться только после проведения парламентских выборов и при условии, что они будут соответствовать международным стандартам, – заявил евродепут-докладчик Петрас Ауштрявичюс.



Депутаты Европарламента выразили озабоченность медленным продвижением реформ в юстиции, игнорированием правительством расследования дела о банковских хищениях.



На пленарное заседание Европейского парламента направлен проект резолюции, призывающей молдавских политиков и судебную систему присоединиться к усилиям по реформированию страны и борьбе с коррупцией.

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