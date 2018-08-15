Оккупационные власти Крыма отказались от проекта строительства цементного терминала в Феодосии
|11:25 31.08.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма отказались от реализации инвестиционного проекта строительства цементного терминала в Феодосии.
Об этом сегодня, 31 августа, заявила вице-премьер оккупационного правительства Лариса Опанасюк по итогам заседания, так называемого, «Совета по улучшению инвестиционного климата» аннексированного Крыма.
«Рабочая группа, изучив, досконально данный вопрос, пришла к выводу, что инвестпроект в курортном городе реализован не будет. При принятии данного решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии», - приводят слова Опанасюк в пресс-службе.
По ее словам, инвестору была предложена альтернативная площадка для реализации проекта – промышленная зона в Керчи.
«Инвестор будет рассматривать наше предложение. В случае отказа от использования новой площадки соглашение с инвестором будет расторгнуто», - подытожила Опанасюк.
Напомним: Жители оккупированной Феодосии собираются митинговать против строительства цементного терминала в местном порту.
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