Оккупационные власти Крыма отказались от реализации инвестиционного проекта строительства цементного терминала в Феодосии.

Об этом сегодня, 31 августа, заявила вице-премьер оккупационного правительства Лариса Опанасюк по итогам заседания, так называемого, «Совета по улучшению инвестиционного климата» аннексированного Крыма.

«Рабочая группа, изучив, досконально данный вопрос, пришла к выводу, что инвестпроект в курортном городе реализован не будет. При принятии данного решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии», - приводят слова Опанасюк в пресс-службе.

По ее словам, инвестору была предложена альтернативная площадка для реализации проекта – промышленная зона в Керчи.

«Инвестор будет рассматривать наше предложение. В случае отказа от использования новой площадки соглашение с инвестором будет расторгнуто», - подытожила Опанасюк.

Напомним: Жители оккупированной Феодосии собираются митинговать против строительства цементного терминала в местном порту.

Ранее по теме: Феодосия, как перевалочный пункт цемента и нефти, вместо центра индустрии туризма - перспектива от оккупантов.