Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
|10:58 31.08.2018
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|Румыния
Канадские Королевские воздушные силы приняли от британских союзников воздушное патрулирование в Румынии и на черноморском побережье в рамках миссии НАТО.
Об этом говорится в сообщении на сайте канадских ВВС, передает Европейская правда.
На авиабазе Михаила Когалничеану в южной Румынии в четверг,30 августа, состоялась торжественная церемония передачи командования.
"Эта миссия отвечает на использование Россией военной силы против соседей и наращивание военных сил в регионе. У НАТО противоположная цель - содействие европейской обороне и безопасности путем предотвращения конфликтов, защиты наших союзников и сохранения мира", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии.
В течение следующих полгода воздушное пространство Румынии будут патрулировать четыре истребителя Hornet из 135-го Экспедиционного авиакрыла ВВС Канады.
Напомним: Британские "Тайфуны" поднимались для сопровождения российских истребителей над Черным.
Ранее по теме: Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика.
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