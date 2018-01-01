Канадские Королевские воздушные силы приняли от британских союзников воздушное патрулирование в Румынии и на черноморском побережье в рамках миссии НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте канадских ВВС, передает Европейская правда.

На авиабазе Михаила Когалничеану в южной Румынии в четверг,30 августа, состоялась торжественная церемония передачи командования.

"Эта миссия отвечает на использование Россией военной силы против соседей и наращивание военных сил в регионе. У НАТО противоположная цель - содействие европейской обороне и безопасности путем предотвращения конфликтов, защиты наших союзников и сохранения мира", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии.

В течение следующих полгода воздушное пространство Румынии будут патрулировать четыре истребителя Hornet из 135-го Экспедиционного авиакрыла ВВС Канады.

Напомним: Британские "Тайфуны" поднимались для сопровождения российских истребителей над Черным.

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