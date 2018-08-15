Щодо кризи в Азовському морі - три затримання суден береговою охороною ФСБ РФ посеред Азовського моря за 29-30 серпня 2018 року.

Нагадаємо, що захист шляхів експорту з портів України - це питання національної безпеки. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що 29-30.08.2018 сталися такі затримання суден:

1) ADASTAR; IMO: 9151515; Deadweight: 21146 t; власник - Туреччина; Flag: Liberia; 30.08.2018; 17:00 (місцевий час, мч); 46°14'06" N 36°37'23" E; 24 милі/ 44,5 км на південь від Бердянської коси; йде з Бердянська до Кастеллон Іспанія; на шляху до Азовського моря чекало дозволу в Керченській протоці 88 годин;

2) ILKE METE; IMO: 8202965; Deadweight: 4624 t; власник - Туреччина; Flag: Turkey; 30.08.18 близько 21:00 мч, 46°30'42" N 37°00'34" E, 12 миль / 22 км на південний схід від Бердянської коси, йде з Маріуполя до Таррагона Іспанія; на шляху до Азовського моря чекало дозволу в Керченській протоці 117 годин;

3) SELECTA, IMO: 9424807, дедвейт 14030 тон, судновласник - Україна, Flag: Liberia; 29.08.2018 приблизно о 13:30 мч; йде з Маріуполя до Сандерленд, Британія; 11 миль / 20,4 км на південний схід від Бердянської коси; 46°34'33" N 37°01'10" E. На шляху до Маріуполя штучна затримка цього судна в Керченській протоці склала 83 години.