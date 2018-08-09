РФ началась истерика после заявлений США по ситуации в Азовском море
|10:04 31.08.2018
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|Крым
Посольство России в США призвало Вашингтон прекратить "заступаться за бесчинствующих подопечных в Азовском море", а вместо этого начать диалог по заключенным в США россиянам.
Об этом говорится в заявлении диппредставительства РФ, передает Европейская правда.
Накануне Государственный департамент США призвал Россию прекратить "давление на международные водные перевозки" в Азовском море и Керченском проливе, обвиняя Кремль в попытке дестабилизировать Украину.
"Госдеп в лице официального представителя Хезер Науерт проникся легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов)", - говорится в сообщении посольства.
Зато, утверждают в посольстве РФ, в Госдепе "замалчивают факты украинского пиратства", в частности, "захват" траулера "Норд" и "блокировку" траулера "Механик Погодин".
Российские дипломаты заявляют, что Вашингтон намеренно генерирует новые "пустые обвинения" в адрес России, чтобы "отвлечь внимание общества от нарушений прав человека как со стороны своих сателлитов, так и у себя дома".
"Призываем американцев прекратить заступаться за бесчинствующих подопечных в Азовском море и начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", - добавляется в сообщении.
Напомним: США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе.
Ранее по теме: США требуют от России прекратить практику похищений и пыток людей в оккупированном Крыму.
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