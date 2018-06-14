В оккупированном Крыму очередной блэкаут : 11 сел остались без света
|10:31 31.08.2018
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|Крым
В четверг, 30 августа, в оккупированном Крыму, помимо плановых отключений света, зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в 11 населенных пунктах семи районов полуострова.
Об этом сообщают крымские СМИ, передает Укринформ.
«Села Ботаническое, Красное и часть поселка Раздольное остались без света. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба «Крымэнерго», - информирует Крым.Реаліі.
Как отмечается, отключение произошло в 15.11, причины пока неизвестны.
Кроме того, «Новости Крыма» сообщают, что аварийные отключения электроэнергии произошли в Судаке и Ленинском районе.
«В 00.28 в Судаке отключили свет из-за повреждения участка кабельно-воздушной линии... Также отключения света в 06.38 произошло в селах Курортное и Войково Ленинского района. Сейчас сотрудники «Крымэнерго» устанавливают причину и место повреждения сети», - говорится в сообщении.
Издание также сообщает, что аварийное отключение света произошло и в селе Зеленогорское Белогорского района. Населенный пункт был обесточен почти два часа из-за «перекрытия изоляции птичьим пометом».
По данным «Крымэнерго», в общем с утра 30 августа из-за аварии на сетях без электроснабжения остались 11 населенных пунктов в семи районах Крыма. Частично без электричества из-за повреждения на абонентских сетях оставалась и Евпатория.
Напомним: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.
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