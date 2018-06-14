В четверг, 30 августа, в оккупированном Крыму, помимо плановых отключений света, зафиксированы аварийные отключения электроэнергии в 11 населенных пунктах семи районов полуострова.

Об этом сообщают крымские СМИ, передает Укринформ.

«Села Ботаническое, Красное и часть поселка Раздольное остались без света. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба «Крымэнерго», - информирует Крым.Реаліі.

Как отмечается, отключение произошло в 15.11, причины пока неизвестны.

Кроме того, «Новости Крыма» сообщают, что аварийные отключения электроэнергии произошли в Судаке и Ленинском районе.

«В 00.28 в Судаке отключили свет из-за повреждения участка кабельно-воздушной линии... Также отключения света в 06.38 произошло в селах Курортное и Войково Ленинского района. Сейчас сотрудники «Крымэнерго» устанавливают причину и место повреждения сети», - говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что аварийное отключение света произошло и в селе Зеленогорское Белогорского района. Населенный пункт был обесточен почти два часа из-за «перекрытия изоляции птичьим пометом».

По данным «Крымэнерго», в общем с утра 30 августа из-за аварии на сетях без электроснабжения остались 11 населенных пунктов в семи районах Крыма. Частично без электричества из-за повреждения на абонентских сетях оставалась и Евпатория.

Напомним: Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года.