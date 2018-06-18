Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье
|09:10 31.08.2018
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|Приднестровье
Военные учения с участием вооруженных сил непризнанной Приднестровской Молдавской республики и военнослужащих Оперативной группы российских войск в регионе (около 200 человек) проходят на полигоне в Тирасполе.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
Согласно обнародованным данным так называемого Министерства обороны Приднестровья, военные учения с участием артиллерийских подразделений проводятся "с целью повышения эффективности взаимодействия различных родов войск".
Несколькими днями ранее аналогичные военные учения с имитацией форсирования реки прошли в Зоне безопасности на Днестре. Глава Министерства обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал учения провокационными.
Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал очередные военные учения на территории непризнанного Приднестровья.
Напомним: Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России.
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