Военные учения с участием вооруженных сил непризнанной Приднестровской Молдавской республики и военнослужащих Оперативной группы российских войск в регионе (около 200 человек) проходят на полигоне в Тирасполе.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно обнародованным данным так называемого Министерства обороны Приднестровья, военные учения с участием артиллерийских подразделений проводятся "с целью повышения эффективности взаимодействия различных родов войск".

Несколькими днями ранее аналогичные военные учения с имитацией форсирования реки прошли в Зоне безопасности на Днестре. Глава Министерства обороны Молдовы Еуджен Стурза назвал учения провокационными.

Официальный Кишинев пока никак не прокомментировал очередные военные учения на территории непризнанного Приднестровья.

Напомним: Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России.