Так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Игорь Михайличенко заявил, что причиной выбросов вредного вещества на севере Крыма являются жара и длительное отсутствие осадков.

«По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции».Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», – цитируют слова Михайличенко «Крым.Реалии», передает УНИАН.

По словам представителя оккупационного правительства, рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.

Ранее сообщалось об экологической катастрофе на севере Крыма. На загрязнение воздуха серной кислотой жаловались жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя. У жителей фиксировали похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда. Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.

Напомним: Названа причина загрязнения воздушной среды населенных пунктов Северного Крыма.