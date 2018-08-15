Во всем виновата погода - оккупанты объяснили экологическую катастрофу в оккупированном Крыму
|08:30 31.08.2018
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|Крым
Так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Игорь Михайличенко заявил, что причиной выбросов вредного вещества на севере Крыма являются жара и длительное отсутствие осадков.
«По предварительным данным исследований, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции».Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», – цитируют слова Михайличенко «Крым.Реалии», передает УНИАН.
По словам представителя оккупационного правительства, рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами.
Ранее сообщалось об экологической катастрофе на севере Крыма. На загрязнение воздуха серной кислотой жаловались жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя. У жителей фиксировали похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда. Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.
Напомним: Названа причина загрязнения воздушной среды населенных пунктов Северного Крыма.
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