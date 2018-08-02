Британский корабль сопроводил российское судно через Ла-Манш
|08:03 31.08.2018
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|Россия
Королевский военно-морской военный корабль HMS Hurworth продолжил операции по морской безопасности в водах Великобритании, сопровождая второе российское судно через Ла-Манш менее чем за неделю.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Великобритании.
"Минный тральщик, портом приписки которого является Портсмут, вел наблюдение за российским кораблем-разведчиком "Юрий Иванов", проходившим через зону интересов Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник в пролив Ла-Манш был отправлен британский эсминец для сопровождения российских военных судов.
Как сообщалось : Россия обвинила Великобританию в провокации над Черным морем.
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