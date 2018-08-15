ЕС призвал РФ немедленно освободить Сенцова
|07:59 31.08.2018
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|Крым
Представительство Европейского Союза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвало Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт представительства ЕС при ОБСЕ.
“Призываем Россию немедленно и безусловно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает более 100 дней”, — заявили в представительстве ЕС.
Кроме того страны Евросоюза осудили нарушения боевиками мандата мониторинговой миссии в Украине.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальвой с просьбой проинформировать об актуальном состоянии здоровья Олега Сенцова, Владимира Балуха и других узников Кремля.
Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека написала на своей странице в Facebook.
Напомним: В ПАСЕ избегают обсуждения темы украинских политзаключенных из-за нежелания раздражать Россию.
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