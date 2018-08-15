Представительство Европейского Союза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвало Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт представительства ЕС при ОБСЕ.

“Призываем Россию немедленно и безусловно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает более 100 дней”, — заявили в представительстве ЕС.

Кроме того страны Евросоюза осудили нарушения боевиками мандата мониторинговой миссии в Украине.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальвой с просьбой проинформировать об актуальном состоянии здоровья Олега Сенцова, Владимира Балуха и других узников Кремля.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека написала на своей странице в Facebook.

Напомним: В ПАСЕ избегают обсуждения темы украинских политзаключенных из-за нежелания раздражать Россию.