США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе
|07:39 31.08.2018
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|Крым
Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении норм международного права из-за задержек украинских судов в Азовском море и Керченском проливе.
Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, сообщает УНН со ссылкой Reuters.
“Мы призываем Россию перестать препятствовать международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе”, — сказала Нойерт.
По ее словам, Россия не позволила по меньшей мере 16 судам достичь портов в Украине.
“Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также примером того, как она игнорирует международные нормы”, — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Хизер Нойерт.
Напомним: Ситуацию с провокациями РФ в Азовском море нельзя решить только юридическими методами - Климкин.
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