Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении норм международного права из-за задержек украинских судов в Азовском море и Керченском проливе.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, сообщает УНН со ссылкой Reuters.

“Мы призываем Россию перестать препятствовать международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе”, — сказала Нойерт.

По ее словам, Россия не позволила по меньшей мере 16 судам достичь портов в Украине.

“Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также примером того, как она игнорирует международные нормы”, — говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Хизер Нойерт.

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