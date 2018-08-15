В Парламентской ассамблее Совета Европы избегают обсуждение тем украинских политзаключенных и соблюдения прав человека на оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса из-за нежелания раздражать РФ.

Так считает представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.

Такое мнение украинский посол выразил в эфире Радио НВ.

"Я считаю, что нежелание раздражать Россию и нежелание создавать им дополнительные проблемы заставляет представителей Совета Европы, который должен быть на передовой защиты прав человека и инициативно поднимать эти вопросы, избегать этой проблематики", - отметил Кулеба.

Посол добавил, что представители СЕ не избегают этих тем полностью, однако находят для этого дипломатические пути.

Напомним, ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции по украинским политзаключенным, содержащихся в России и на территории оккупированного Крыма. В документе отмечается, что РФ должна обеспечить соблюдение прав украинских заключенных до момента их освобождения.

В мае докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.