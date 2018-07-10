Большой ракетный катер проекта 12411 «Набережные Челны» провел учение по противовоздушной обороне с выполнением зенитных артиллерийских стрельб на переходе морем при участии истребительной авиации Черноморского флота РФ.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.

Пара истребителей ЧФ РФ Су-30СМ, базирующихся на захваченном аэродроме Новофёдоровка в оккупированном Крыму, выполняла роль истребительной авиации условного противника.

Расчёты ПВО ракетного катера «Набережные Челны» обнаружили цели, взяли на сопровождение и отработали их условное уничтожение с выполнением практических зенитных артиллерийских стрельб по воздушной мишени.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называют незаконными.

Напомним, на аэродроме в Новофедоровке (военный аэродром первого класса в Крыму вблизи г. Саки, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки лётного состава палубной авиации) до оккупации Россией полуострова дислоцировалась 10-я отдельная Сакская морская авиационная бригада (10 Мабри, в/ч А1688 (А1100)).

Весной 2014 во время российской агрессии морские летчики, рискуя жизнью совершили перелет всех исправных летательных аппаратов в г. Николаев, сохранив морскую авиацию, которая продолжает выполнение боевых задач. Взлетная полоса аэродрома в Новофедоровке заканчивается выходом к морю. Учитывая это личный состав бригады в режиме радиомолчания 3 марта 2014 эвакуировал технику на материк: вертолеты и самолеты перебросили под Николаев, на аэродром Кульбакино. В Крыму остались только неисправные машины.

В 2014 году после аннексии Крыма на аэродроме Новофёдоровка сформирован 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознамённый ордена Кутузова полк морской авиации Черноморского флота РФ. На вооружении состоят самолеты - Су-24, Су-24МР, Су-30СМ

Справка

Р-239 «Набережные Челны» (бортовой номер 953) – большой ракетный катер проекта 12411, предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.

Катер спущен на воду 23.08.1991 г. и вступил в состав Черноморского флота.

Входит в состав 41-й бригады ракетных катеров с базированием на бухту Карантинную (Севастополь).

В январе 2018 года катеру присвоено наименование "Набережные Челны".Тактико-технические характеристики проекта 12411

Скорость: 41 узел (наибольшая)

Дальность плавания: 400 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах.

Экипаж: 40 человек

Размеры

Водоизмещение: 436 т (стандартное), 493 т (полное)

Длина: 56,1 м (наибольшая), 49,5 м (по КВЛ)

Ширина: 10,2 м (наибольшая), 8,74 м (по КВЛ)

Осадка: по корпусу 2,5 м (при полном водоизмещении), по винтам 4,15 м

Энергетическая установка

2*4000 л.с. дизели М-510, 2*12000 л.с. ГТУ М-70, 2 винта

Вооружение

2x2 ПУ ПКР "Москит", 1x1 76-мм АУ АК-176, 2x6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК "Игла"