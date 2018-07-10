Артиллерийские подразделения соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к освоению современных приемов контрбатарейной борьбы, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВО, передает Флот - 2017.

Как указано в сообщении пресс-службы, новые тактические приемы существенно повышают живучесть подразделений в условиях общевойскового боя и расширяют возможности ведения контрбатарейной борьбы с артиллерийскими средствами противника.

Курс контрбатарейной борьбы пройдут более 5 тыс. военнослужащих в сентябре текущего года во время масштабного полевого выхода артиллерии ЮВО.

«Пропустить всех артиллеристов через карусель артбатарей до окончания летнего периода обучения», - поставил задачу командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

По словам Дворникова, каждый артиллерист должен понимать возможности комплексной системы артиллерийской разведки, включающей беспилотные летательные аппараты, специализированные радиолокационные станции, акустические и оптоэлектронные средства засечки огневых позиций, а также задачи передовых корректировщиков.

Контрбатарейная борьба включает в себя целый комплекс мероприятий, в частности, ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку, а также использование обманных мероприятий.

Напомним, Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица вооруженных сил страны – агрессора, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников.

ЮВО сформирован на базе Северо-Кавказского военного округа, в него также вошли Черноморский флот, Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО. Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

А в 2014 году, после аннексии крымского полуострова, Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.

Ранее: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.