Украина готова к рассмотрению любых идей касательно освобождения украинских политзаключённых из Российской Федерации .

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы к любым идеям относительно их освобождения... мы попросили наших друзей и партнеров о доступе нормальных врачей, а не российских, международном доступе, гуманитарном освобождении", - сказал министр журналистам в четверг, 30 августа, в Киеве.

По его словам, в ближайшее время состоится ряд контактов на тему освобождения украинцев.

"Сознательно больше говорить не буду", - добавил дипломат.

Он добавив, что вопрос освобождения украинских политзаключённых будет подниматься на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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