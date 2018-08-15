Киев готов к любым идеям по освобождению украинских политзаключенных из РФ
|20:24 30.08.2018
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|Крым
Украина готова к рассмотрению любых идей касательно освобождения украинских политзаключённых из Российской Федерации.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.
"Мы готовы к любым идеям относительно их освобождения... мы попросили наших друзей и партнеров о доступе нормальных врачей, а не российских, международном доступе, гуманитарном освобождении", - сказал министр журналистам в четверг, 30 августа, в Киеве.
По его словам, в ближайшее время состоится ряд контактов на тему освобождения украинцев.
"Сознательно больше говорить не буду", - добавил дипломат.
Он добавив, что вопрос освобождения украинских политзаключённых будет подниматься на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
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