Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с российскими провокациями в Азовском море невозможно решить только юридически.

"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и милитарным... Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", - сказал министр журналистам в четверг, 30 августа, в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, украинская сторона регулярно информирует международных партнёров о состоянии дел в Азовском море.

П.Климкин рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос ситуации а Азовском море.

"Россия пытается использовать то, что у неё есть - милитарный потенциал использовать, нарушая любые договоренности", - проинформировал министр.

Напомним: В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море.