Ситуацию с провокациями РФ в Азовском море нельзя решить только юридическими методами - Климкин
|20:00 30.08.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что ситуацию с российскими провокациями в Азовском море невозможно решить только юридически.
"Россия постоянно находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим провокациям, в том числе и милитарным... Эту проблему нельзя решить только юридически, это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море", - сказал министр журналистам в четверг, 30 августа, в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, украинская сторона регулярно информирует международных партнёров о состоянии дел в Азовском море.
П.Климкин рассказал, что на Генеральной ассамблее ООН в сентябре будет также подниматься вопрос ситуации а Азовском море.
"Россия пытается использовать то, что у неё есть - милитарный потенциал использовать, нарушая любые договоренности", - проинформировал министр.
Напомним: В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море.
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