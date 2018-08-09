Стратегия информационной реинтеграции аннексированного Россией Крыма будет принята на протяжении нескольких месяцев.

Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Продвижение этого документа и принятие его на уровне правительства является ключевым. На данный момент заканчиваются последний этап, уже, фактически, третьего раунда согласования. Остались последние позиции от Министерства иностранных дел... Скоро (будет принят - ИФ), я верю, что это будет месяц-два и документ будет также принят правительством", - рассказала Э.Джапарова в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве.

По ее словам, после принятия будет наработан соответствующий план действий. "Фактически, план действий уже есть и стратегия уже реализовывается", - подчеркнула она.

В то де время первый замминистра отметила, что принятие документа правительством является очень важным шагом.

Что касается стратегии публичной дипломатии крымских татар, Э.Джапарова отметила, что документ принят как внутренний в Мининформполитики.