Российское транспортное судно «Спарта-3» идёт из Новороссийска в сирийский порт Тартус.

«Спарта-3» везет в Сирию некий военый груз, который могут передать сирийским военным и союзникам президента Башара Асада на северо-западе страны.

Об этом 30 августа сообщает издание Al Masdar News, передает Фонтанка.

По данным журналистов, самый большой контейнеровоз в России доставит сирийцам военную технику, включая танки. Это уже не первое транспортное судно под российским флагом, которое направляется в Сирию.

«Спарту-3» уже заметили проходящим через Босфор, о чем в "Твиттере" сообщил Bosphorus Observer.

Напомним: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.