Самый большой российский контейнеровоз везет в Сирию военный груз / Фото
|19:07 30.08.2018
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|Россия
Российское транспортное судно «Спарта-3» идёт из Новороссийска в сирийский порт Тартус.
«Спарта-3» везет в Сирию некий военый груз, который могут передать сирийским военным и союзникам президента Башара Асада на северо-западе страны.
Об этом 30 августа сообщает издание Al Masdar News, передает Фонтанка.
По данным журналистов, самый большой контейнеровоз в России доставит сирийцам военную технику, включая танки. Это уже не первое транспортное судно под российским флагом, которое направляется в Сирию.
«Спарту-3» уже заметили проходящим через Босфор, о чем в "Твиттере" сообщил Bosphorus Observer.
Напомним: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.
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