Противолодочный корабль Черноморского флота РФ «Суздалец» в рамках учений нашел и уничтожил подводную лодку условного противника.

По информации начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулева, учение прошло в одном из морских полигонов ЧФ в Черном море в соответствии с планом боевой подготовки.

Роль субмарины условного противника выполнил экипаж подлодки «Ростов-на-Дону», сообщают Аргументы Недели - Крым.

С помощью современных методов поиска и обнаружения подводных лодок во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации Ка-27ПЛ, экипаж «Суздальца» обнаружил подлодку «противника» и начал слежение. После идентификации лодки экипаж МПК применил для ее «уничтожения» торпедное оружие и реактивно-бомбометную установку РБУ-6000».

Все так называемые «учения», проводимые страной-оккупантом в Крыму с 2014 года, Генштаб Украины считает незаконными.

Напомним: У берегов оккупированного Крыма авиация и корабли ЧФ РФ ищут подлодки и мины «противника».