Эксперты лабораторий профильных служб в оккупированном Крыму установили в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма превышение концентрации хлористого водорода .

Из сообщения следует, что это был хлористый водород, образующий в воде соляную кислоту, пишут Примечания.

Бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. На воздухе дымит вследствие образования с парами воды капелек тумана. Негорюч, взрывоопасен при нагревании емкостей. Хорошо растворяется в воде. 27,5-38%-ный раствор хлористого водорода в воде образует соляную кислоту. Предельно допустимая концентрация(ПДК) хлористого водорода в воздухе населенных пунктов: среднесуточная - 0,02 мг/м, максимально разовая - 0,05 мг/м. Хлористый водород оказывает сильное раздражающее действие на органы дыхания. Длительное воздействие малых концентраций вызывает катары верхних дыхательных путей, быстрое разрушение эмали зубов.

Ранее: В оккупированном Крыму все три химзавода опровергли причастность к загрязнению Армянска.