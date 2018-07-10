Россия проведет 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов.

Об этом сообщили в четверг, 30 августа, журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море будут проводиться масштабные учения группировки сил (войск) ВМФ и ВКС России.

В Минобороны добавили, что на учениях в Средиземноморье планируется развернуть в составе группировки свыше 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".

"В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - сообщили в ведомстве.

В соответствии с планом учений в акватории Средиземного моря группировка отработает комплекс задач по противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне и по противоминному обеспечению.

Районы проведения учения в интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов, добавили в Минобороны.

Напомним: В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.