25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море
|17:47 30.08.2018
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|Россия
Россия проведет 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов.
Об этом сообщили в четверг, 30 августа, журналистам в Минобороны РФ, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море будут проводиться масштабные учения группировки сил (войск) ВМФ и ВКС России.
В Минобороны добавили, что на учениях в Средиземноморье планируется развернуть в составе группировки свыше 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов".
"В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации", - сообщили в ведомстве.
В соответствии с планом учений в акватории Средиземного моря группировка отработает комплекс задач по противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне и по противоминному обеспечению.
Районы проведения учения в интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов заблаговременно будут объявлены опасными для судоходства и полетов, добавили в Минобороны.
Напомним: В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.
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