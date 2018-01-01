ВСУ 3 сентября начинают крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018
|17:20 30.08.2018
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|Украина
Вооруженные силы в понедельник, 3 сентября, начинают крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба, передает Украинская правда.
По ее данным, открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворивского района Львовской области.
"Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.
В 2017 году на учениях Rapid Trident американские военные авиаторы учили украинских коллег методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.
Также специалисты из США провели ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава.
Напомним: Обнародован план проведения масштабных международных военных учений в 2018.
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