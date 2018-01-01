Вооруженные силы в понедельник, 3 сентября, начинают крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генерального штаба, передает Украинская правда.

По ее данным, открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворивского района Львовской области.

"Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", - говорится в сообщении.

В 2017 году на учениях Rapid Trident американские военные авиаторы учили украинских коллег методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

Также специалисты из США провели ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности по аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава.

Напомним: Обнародован план проведения масштабных международных военных учений в 2018.