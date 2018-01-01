Начались государственные испытания очередного патрульного катера "Раптор" проекта 03160, построенного на заводе "Пелла" для ВМФ России.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, после принятия в строй катер отправится служить в составе Каспийской флотилии, передает FlotProm.

Ранее в этом году стало известно, что на Каспии формируются подразделения так называемого "прибрежного" спецназа. Его отличительной чертой станет высокая мобильность, отметили в командовании ВМФ.

Между тем, "Рапторы" считаются самыми быстрыми катерами российского флота и развивают скорость до 50 узлов.

"Рапторам" доверят патрулирование прибрежной зоны, поиск диверсантов, а при необходимости – высадку и поддержку огнем подразделений спецназначения.

Они способнны способны оперативно доставить подразделение морской пехоты численностью до 20 человек в назначенный район на расстояние до 100 морских миль от пункта базирования.

Кроме того, катера проекта 03160 можно использовать при проведении поисково-спасательных операций и для обеспечения безопасности кораблей и судов на открытых и незащищенных рейдах.



"Рапторы" облают мощным для своего класса вооружением – дистанционным боевым модулем "Управа-Корд" калибра 14,5 мм и двумя 7,62-мм пулеметами "Печенег". Броня катера способна выдержать обстрел из автоматов АКМ калибра 7,62 мм.

Напомним: Российские оккупанты провели в Крыму учения с катерами «Раптор» и «Грачонок».