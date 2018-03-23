Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Аir ведет переговоры с руководством аэропорта "Херсон" относительно запуска рейсов.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz air Стивен Джонс на пресс-конференции, передает УНИАН.

"У нас была очень интересная и продуктивная встреча с представителями Херсонского аэропорта. Мы работаем над этим вопросом, я рассматриваю возможность (запуска рейсов - УНИАН). Но если я не ошибаюсь, очень важным вопросом является возможность полосы в Херсоне принимать наши самолеты. Но это отличный регион", - сказал Джонс.

В комментарии он отметил, что компания Wizz Аir очень заинтересована в сотрудничестве с этим аэропортом, но пока не готова раскрыть коммерческие детали.

Как сообщалось, Wizz Аir открывает пять новых маршрутов из Украины.

В частности, из Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллунн (Дания), а также из международного аэропорта "Львов" - в Копенгаген (Дания) и в Франкфурт-хан (Германия).

Справка

Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 104 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices. В данный момент украинский рынок обслуживают три самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту «Жуляны».



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