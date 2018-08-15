Представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила о тревожной информации о состоянии здоровья пленников Кремля Владимира Балуха и Олега Сенцова ,

"С омбудвумен Людмилой Денисовой обсудили ситуацию с заложниками и политзаключенными. Есть тревожная информацию об ухудшении состояния здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова, других. К сожалению, ни одного ответа на все предложения к РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или институт омбудсменов по передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинсцев, нет", - сообщила она, передает УНН.

Также, по ее словам, была обсуждена проблематика украинских рыбаков, задержанных оккупационными властями и насильно удерживаемых в оккупированном Крыму, как и вопрос осужденных приговорами украинских судов до февраля 2014 года, отбывающих наказание на оккупированных территориях.

"Украинская сторона готова способствовать их перемещению, офис уполномоченного готов этим заниматься (имея соответствующие обращения от семей и от самих осужденных). Уже 4 раза в рамках минской группы я передавала представителям ОБСЕ эту информацию и соответствующие контакты офиса, но нет подвижек и в этом вопросе через искусственные преграды со стороны ОРДЛО", - добавила Геращенко.

"Пока Москва не даст отмашки - к сожалению, не будет никаких продвижений в вопросе освобождения заложников или поиска пропавших. К сожалению, Кремль не заинтересован в прогрессе в этих важных вопросах", - подытожила она.

Напомним: В России почти довели до инсульта политзаключенного из оккупированного Крыма.

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