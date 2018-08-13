Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
|15:32 30.08.2018
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|Болгария
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны, в территориальные воды Болгарии он вошел для выполнения плановых операций в зоне ответственности 6-го флота ВМС США, к которой относится и акватория Черного моря.
Сразу несколько болгарских СМИ сообщили о том, что американский десантный катамаран ВМС США USNS Carson City пришвартовался в порту Варны, передает Вourgas.ru.
По информации, которую обнародовала СМИ со ссылкой на заявление капитан USNS Carson City — Джонатана Кеффера, боевой катамаран зашел в акваторию Черного моря для проведения ротации военной техники и военнослужащих в регионе.
Ранее уже появлялась информация о том, что это судно 15-го августа вошло в Черное море, побывало в портах Грузии (Поти) и Румынии (Констанца).
29-го августа USNS Carson City покинет Варну и направится в места постоянной дислокации в Средиземное море.
Отметим то, что боевой катамаран USNS Carson City является одним из самых быстрых и маневренных десантных кораблей не только 6-го флота ВМС США, но и в Мире в целом.
Он может выполнять боевые задачи даже на относительно небольших глубинах.
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