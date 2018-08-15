Суд закрыл дело в отношении моряков, а прокуратура завершила следствие по делу капитана “Норда”

15:05 30.08.2018 0 комментариев Крым

Экипаж рыболовецкого судна "Норд" не понесет административную ответственность за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде и пограничники не могут обжаловать это решение.

Об этом написал в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян, передает Укринформ.

"23 июля, в связи с окончанием трехмесячного срока привлечения лиц к ответственности, суд закрыл дела, поскольку при данных обстоятельствах не видится возможности привлечения лиц к ответственности", - написал он. 

Он заметил, что распространенная некоторыми СМИ информация, что якобы "пограничники не смогли довести в суде незаконность попытки пересечения границы" моряком судна "Норд" и поэтому суд закрыл дело - "это манипуляция фактами".

Слободян объяснил, что  20 апреля дела об административном правонарушении по ст. 204-1 КУпАП "Незаконное пересечение государственной границы", которые касались попытки членов экипажа  судна "Норд", как граждан Украины, незаконно пересечь государственную границу в аэропорту "Киев" по паспортам граждан РФ, были направлены в Соломенский райсуд Киева. Срок рассмотрения таких дел определен законодательством и составляет 3 месяца. Но адвокаты моряков неоднократно хлопотали о перенесении рассмотрения, а правонарушители не прибывали на заседание, чем затягивали рассмотрение.

Таким образом, 23 июля, в связи с окончанием трехмесячного срока привлечения лиц к ответственности, суд закрыл дела, поскольку при данных обстоятельствах не видится возможности привлечения лиц к ответственности. 

Он также заявил, что позиция Госпогранслужбы и украинской стороны остается неизменной: граждане Украины, члены экипажа судна "Норд" (гражданство Украины подтверждено в ходе судебного разбирательства), могут в любое время вернуться в место постоянного проживания, во временно оккупированный полуостров Крым через любой КПВВ на админгранице. 


Прокуратура АР Крым завершила следствие по делу в отношении капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, подозреваемого в незаконном рыбном промысле и нарушении въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В среду, 29 августа 2018 года, капитану судна СЧС "Норд" сообщено о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в совершении незаконного занятия рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее", - говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что капитан судна "Норд" нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее путем выхода судна из закрытого морского порта "Керчь" в Крыму.

Кроме того, не имея действительных разрешительных документов на проведение промышленного вылова водных биоресурсов, гражданин Украины с помощью указанного судна осуществлял незаконный рыбный промысел в Азовском море, добавили в прокуратуре.

После ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним: Кризис в Азовском море в российских СМИ связывается с задержкой украинскими пограничниками судна «Норд».



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