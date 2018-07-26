Аналоговое ТВ продолжит работу в пяти районах Херсонской области, приближенных к оккупированному Крыму
|14:38 30.08.2018
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|Крым
В пяти районах Херсонской области, приближенных к оккупированному Крыму, местное население сможет и дальше принимать сигналы украинского аналогового ТВ.
Об этом сообщила в четверг, 30 августа, на своей странице в Facebook начальник управления информационной политики Херсонской облгосадминистрации Ольга Савенко, передает Укринформ.
"На Херсонщине с 1 сентября 2018 года аналоговые передатчики пока не будут отключать в Чаплинке, Каланчаке, Скадовске, Лазурном, Геническе, Новотроицком, Чонгаре. Принимать все аналоговые сигналы всех каналов на Херсонщине будут соответственно районы: Чаплинский, Каланчакский, Скадовский, Генический, Новотроицкий", - сообщила Савенко.
Кроме того, как отметила начальник управления, несколько телевизионных каналов будут продолжать аналоговое вещание по всей территории Херсонщины.
"Аналоговые сигналы общественного телевидения (UA первый и RU Крым) и местного филиала ПАО НСТУ "Скифия" остаются по всей области", - проинформировала Савенко.
Напомним: На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы.
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