В пяти районах Херсонской области, приближенных к оккупированному Крыму, местное население сможет и дальше принимать сигналы украинского аналогового ТВ.

Об этом сообщила в четверг, 30 августа, на своей странице в Facebook начальник управления информационной политики Херсонской облгосадминистрации Ольга Савенко, передает Укринформ.

"На Херсонщине с 1 сентября 2018 года аналоговые передатчики пока не будут отключать в Чаплинке, Каланчаке, Скадовске, Лазурном, Геническе, Новотроицком, Чонгаре. Принимать все аналоговые сигналы всех каналов на Херсонщине будут соответственно районы: Чаплинский, Каланчакский, Скадовский, Генический, Новотроицкий", - сообщила Савенко.

Кроме того, как отметила начальник управления, несколько телевизионных каналов будут продолжать аналоговое вещание по всей территории Херсонщины.

"Аналоговые сигналы общественного телевидения (UA первый и RU Крым) и местного филиала ПАО НСТУ "Скифия" остаются по всей области", - проинформировала Савенко.

Напомним: На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы.