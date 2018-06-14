Анкара решительно осуждает решение властей Греции предоставить, приговоренному к 16 пожизненным срокам, отпуск из тюрьмы

14:11 30.08.2018 0 комментариев Турция

Анкара решительно осуждает решение властей Греции в отношении террориста из организации «17 ноября» Димитриса Куфодинаса. 

«Греческие власти уже в четвертый раз предоставляют члену террористической организации «17 ноября» Куфодинасу отпуск из тюрьмы. Турция решительно осуждает это решение властей Греции», -  говорится в заявлении МИД Турции, передает Анадолу.

В заявлении подчеркивается, что предоставление подобного рода поблажек террористу, виновному в убийстве турецких дипломатов, является проявлением неуважения к памяти и семьям погибших турецких дипломатов. 

Подобные действия серьезно подрывают борьбу с терроризмом в целом, говорится в заявлении. 

Обвиняемый в терроризме Димитрис Куфодинас под кодовым именем «Лукас» приговорен к 16 пожизненным срокам и с 2002 года содержится в тюрьме Коридаллос.

Ранее власти Греции уже три раза предоставляли Куфодинасу отпуск из тюрьмы. 

Террористическая организация «17 ноября» в 1991-1994 годах организовала убийства пресс-атташе посольства Турции в Афинах Четина Гёргю, сотрудника посольства Омера Сипахиоглу, покушение на советника посольства Дениза Бёлюкбаши, административного атташе Нильгюн Кечеджи и водителя Адиля Йылдырыма. 



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