Анкара решительно осуждает решение властей Греции в отношении террориста из организации «17 ноября» Димитриса Куфодинаса.

«Греческие власти уже в четвертый раз предоставляют члену террористической организации «17 ноября» Куфодинасу отпуск из тюрьмы. Турция решительно осуждает это решение властей Греции», - говорится в заявлении МИД Турции, передает Анадолу.

В заявлении подчеркивается, что предоставление подобного рода поблажек террористу, виновному в убийстве турецких дипломатов, является проявлением неуважения к памяти и семьям погибших турецких дипломатов.

Подобные действия серьезно подрывают борьбу с терроризмом в целом, говорится в заявлении.

Обвиняемый в терроризме Димитрис Куфодинас под кодовым именем «Лукас» приговорен к 16 пожизненным срокам и с 2002 года содержится в тюрьме Коридаллос.

Ранее власти Греции уже три раза предоставляли Куфодинасу отпуск из тюрьмы.

Террористическая организация «17 ноября» в 1991-1994 годах организовала убийства пресс-атташе посольства Турции в Афинах Четина Гёргю, сотрудника посольства Омера Сипахиоглу, покушение на советника посольства Дениза Бёлюкбаши, административного атташе Нильгюн Кечеджи и водителя Адиля Йылдырыма.