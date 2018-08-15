Феодосия, как перевалочный пункт цемента и нефти, вместо центра индустрии туризма - перспектива от оккупантов

13:45 30.08.2018 0 комментариев Крым

Мечты о резком развитии индустрии туризма и отдыха в Феодосии, озвученные в самом начале оккупации Крыма, похоже, так и останутся мечтами.

У оккупационных "властей" Крыма – совсем иные планы. И связаны они, отнюдь, не со строительством новых отелей и баз отдыха, пишут Новости Крыма.

Жители города убедились в этом на примере последних событий.

В частности, в Феодосии оккупантами запланировано строительство цементного терминала, который будет принимать цемент из российских регионов (доставленный на кораблях), а затем фасовать его и отправлять потребителям.

В городе сейчас активно собирают подписи против такой идеи. Интересно, что вопрос не согласовывали с жителями и местной властью. Назревает протест, в котором (редкий случай) все будут едины: жители, общественники и чиновники.

Еще об одной аналогичной идее, касающейся Феодосии, заявил недавно Сергей Аксенов. По его мнению, следует приватизировать здешнюю нефтебазу.

Причем, продавать ее нужно только крупному инвестору, которому будет по силам сделать предприятие транзитным. Для оккупированного Крыма оно слишком затратное и экономически невыгодное, отметил премьер-министр.

Напомним: Оккупанты признались, что считают туристов неправильно - На военной базе, в которую превращается Крым, скоро и вовсе перестанут.

 



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