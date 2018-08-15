Члена Украинского культурного центра в оккупированном Крыму Ольгу Павленко, которой утром 29 августа проходил обыск, допросили в главном управлении Следственном комитете РФ по оккупированному Крыму.

Об этом сообщил журналист Михаил Батрак на своей странице в Facebook, передает ATR.

«На данный момент Ольга Павленко, вместе с адвокатом, находится на допросе в следственном комитете», — написал он.

Позже журналист добавил, что активистку отпустили и она едет домой.

Напомним: Обыск в оккупированном Крыму: активистку подозревают в связях с "Правым сектором".

В апреле Ольгу Павленко вместе с еще одной активисткой центра Аленой Поповой вызывали «на беседу» в «прокуратуру».

Напомним, Украинский культурный центр — организация, которая была создана с целью сохранения и популяризации в Крыму украинской культуры.

Оккупационные «власти» постоянно оказывают давление на участников центра: запрещают проведение публичных мероприятий, вызывают на допросы и «беседы» в «правоохранительные органы», предупреждают о недопустимости экстремизма.

В 2017 году центр из-за недостатка средств вынужден был закрыть свой офис.