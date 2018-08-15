Активистку УКЦ Павленко допросили в Следкоме РФ по оккупированному Крыму
|13:18 30.08.2018
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|Крым
Члена Украинского культурного центра в оккупированном Крыму Ольгу Павленко, которой утром 29 августа проходил обыск, допросили в главном управлении Следственном комитете РФ по оккупированному Крыму.
Об этом сообщил журналист Михаил Батрак на своей странице в Facebook, передает ATR.
«На данный момент Ольга Павленко, вместе с адвокатом, находится на допросе в следственном комитете», — написал он.
Позже журналист добавил, что активистку отпустили и она едет домой.
Напомним: Обыск в оккупированном Крыму: активистку подозревают в связях с "Правым сектором".
В апреле Ольгу Павленко вместе с еще одной активисткой центра Аленой Поповой вызывали «на беседу» в «прокуратуру».
Напомним, Украинский культурный центр — организация, которая была создана с целью сохранения и популяризации в Крыму украинской культуры.
Оккупационные «власти» постоянно оказывают давление на участников центра: запрещают проведение публичных мероприятий, вызывают на допросы и «беседы» в «правоохранительные органы», предупреждают о недопустимости экстремизма.
В 2017 году центр из-за недостатка средств вынужден был закрыть свой офис.
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