В рамках совместных командно-штабных учений "Шторм-2018" Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, в частности, оттренировали боевые стрельбы по целям в море, воздухе и на берегу.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Корабельные и катерные тактические группы ВМС ВСУ выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, провели минно-заградительные и поисково-спасательные действия, охрану и оборону пунктов базирования. Украинские морские пехотинцы осуществили высадку морского тактического десанта, провели противодесантные действия в определенных районах", - сообщили в Генштабе.

Задействованная в учениях от украинских ВМС и других видов ВСУ авиация, кроме поддержки подразделений, осуществляла воздушную разведку, полеты на поиск и уничтожение объектов, отражала удары средств воздушного нападения противника. Подразделения других военных формирований обеспечили усиление участков государственной границы, охрану автомобильных мостов и выполнили другие задачи по назначению, добавили в ВСУ.

Напомним: «Шторм-2018»: в Одесской области начались совместные учения ВМС и Воздушных сил.