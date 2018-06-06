В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
|10:37 30.08.2018
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|Румыния
29 августа, начиная с 01.46 по местному времени, в уезде Вранча было зафиксировано четыре толчка.
Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и развития в области физики земли, передает allmoldova.
Магнитуда первого составила 2,4 балла по шкале Рихтера, второго, в 03.29, – также 2,4 балла, третьего, в 10.03, – 2,5 балла. Четвертый толчок, произошедший спустя полчаса, стал самым сильным – 2,9 балла.
27 августа дважды тряхнуло уезд Бузэу.
Магнитуда одного землетрясения составила 2 балла, второго – 3,1.
26 августа уезд Вранча “заработал” толчок в 2,9 балла, а 23 августа – 2,5.
25 августа землетрясение магнитудой 2,3 произошло в уезде Карас-Северин.
Но самое мощное землетрясение в Румынии за эту неделю произошло 22 августа в уезде Вранча. Магнитуда толчка, случившегося на глубине 122 километра, составила 4,2 балла.
Стоит отметить, что Румынии, а вместе с ней и соседним странам, в том числе Молдове, неоднократно предсказывали сильное землетрясение.
Так, почетный директор Национального института исследований и развития в области физики земли Румынии Георге Мэрмуряну считает, что Восточные Карпаты в будущем действительно ждет разрушительное землетрясение силой в 7,9 балла по шкале Рихтера, сильнейшее за два века, но предсказать его полностью до месяца невозможно.
Напомним: Ледниковый период на территории Земли начнется с Крыма - утверждают ученые Крымской астрофизической обсерватории.
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