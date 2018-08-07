В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море

10:10 30.08.2018 0 комментариев Крым

Киев всерьез взялся за решение проблем с РФ на Азовском море. Бой в этот раз разворачивается в дипломатических кругах.

Речь идет прежде всего об отмене украино-российского договора о сотрудничестве на Азове, который должен был исключить провокации на восточной морской границе Украины.

Что за этим стоит - разбирался OBOZREVATEL.

Неспокойный Азов

У восточных границ Украины все так же неспокойно. Помимо агрессии на Донбассе, в копилку проблем добавилось еще и обострение на Азовском море. С начала года российские пограничники задержали не менее 150 кораблей, идущих в или из украинских портов. Обычно представители РФ как минимум на несколько часов блокируют украинских моряков для досмотра судна, а также личных вещей.

Вдобавок ко всему, РФ частично военизирует Азов. Так, по информации экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в море уже находится около 60 боевых кораблей. Среди них - малые ракетные катера с крылатами ракетами “Калибр”.

Правда, как пояснили в морском порту Бердянска, речи о конкретных убытках пока нет. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян иного мнения. Он уверен, что провокациями на Азове Россия наносит Украине значительный ущерб, отпугивает бизнес и пытается усилить напряженность в регионе.

Атака России в Азовском море

Именно поэтому в Мининфраструктуры уже подготовили санкции против РФ за блокаду моря. Как ожидается, ограничения могут быть приняты уже на ближайшем заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Помимо введения санкций, в украинских политических кругах ходили слухи о возможной денонсации Украиной Договора с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря. Такую идею активно продвигало окружение президента Украины Петра Порошенко.

Договор был подписан еще в 2003 году, вступил в силу - в 2004 году. Он предусматривает официальное урегулирование вопросов, которые касаются жизнедеятельности Украины и России на Азове и в Керченском проливе.

На своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Договор по Азову - вопрос безопасности для Украины.

“О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить про территориальный спор. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос”, - пояснила позицию МИДа Зеркаль.

Правда, буквально на следующий день после публикации информации в Twitter МИДа, президент Петр Порошенко публично призвал решить вопрос на Азове именно дипломатическим путем.

"Я не собираюсь с этим мириться. И твердо убежден - ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - отметил Порошенко.

"Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба, как это предусмотрено в моем законе ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" - Ред.), который Верховная Рада приняла", - сказал Порошенко по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны по ситуации на Азове.

Нужно отменять

Опрошенные эксперты всецело раскритиковали позицию министерства иностранных дел по отношению к Договору между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По словам эксперта-международника Юлии Осмоловской, договор не является сдерживающим фактором для России. По сути - он формальный и декларативный.

“В договоре не закреплены правовые нормы, которые могут привлечь Россию к неправомерным действиям. В нем отсутствует четкая правовая регламентация режима Азовского моря. Поэтому выставлять какие-то притензии РФ на счет нарушения режима Украина не может, так как в самом договоре ничего об этом и нет”, - пояснила Осмоловская.

Поэтому расторжение договора, по мнению международника, является позитивным вариантом для Украины.

“Правильное решение в данном случае - денонсация договора. После этого автоматически наступит действие Конвенции о морском праве, которую ратифицировали как Украина, так и Россия. Она обеспечивает четкую регламентацию границы и режим по морю. Это будет намного выгоднее для Украины”, - сказала эксперт.

Поддержал позицию коллеги и международник Сергей Мещеряк. По его словам, сейчас режим моря характеризируется правовой неопределенностью. В случае же его денонсации, отношения между Россией и Украиной будут регламентироваться Конвенцией ООН, подписанной 167 странами.

“За нашей страной будет закреплена большая часть Азовского моря из-за протяженности береговой линии, будет полностью регламентированы все процедуры, связанные с использование Азовского моря. Немаловажный факт - в акваторию смогут заходить и военные союзники Украины, прежде всего корабли стран НАТО. Сейчас на Черном море действует конвенция, которая не дает возможности военным кораблям находиться там больше 21 дней. В случае же действия Конвенции ООН по морскому праву, судна смогут свободно заходить в Азовское море”, - подчеркнул в комментарии Сергей Мещеряк.

Стоит отметить, денонсировать договор должен украинский парламент. Ожидается, что проект решения может быть вынесен в зал Верховной Рады уже в сентябре.

Напомним: СНБО рассмотрит ситуацию в Азовском море.



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