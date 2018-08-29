Корабли Каспийской флотилии, авиации и средств ПВО отработали новый тактический прием "Стена" по обнаружению и противодействию низколетящим воздушным целям.

Прежде всего речь идет о крылатых ракетах "Томагавк", сообщает Российская газета.

"Особая система построения кораблей и самолетов разведывательной и истребительной авиации, увязанная с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" и зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей", - говорится в официальном сообщении Южного военного округа.

Отметим, что точные тактико-технические загоризонтной станции "Подсолнух-Э" пока не разглашаются. Известно только, что РЛС данного типа способны обнаруживать самолеты на дальности 200-500 километров на высоте от пяти метров. Таким образом радары станции могут засекать низколетящие крылатые ракеты и наводить на них российские комплексы ПВО.

Отметим, что в апреле сирийские военные передали в Генштаб РФ две неразорвавшиеся крылатые ракеты "Томагавк" и крупные части новых англо-французских ракет. 14 апреля они были сбиты комплексами ПВО Сирии в ходе отражения массированного удара.

Российские специалисты благодаря этому, полагают эксперты, смогли узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему ПРО и радиоэлектронной борьбы.

Напомним: Для Каспийской флотилии строиться полноценная военно-морская база в Дагестане.